Claudio Borghi a Nicolás Blandi: “Las lucas son importantes en la vida, pero no es todo”

El exentrenador y actual comentarista Claudio Borghi le recomendó al delantero argentino Nicolás Blandi tomar la oferta del Juventude de Brasil y abandonar las filas de Colo Colo.

En sus palabras, el “Bichi” cuestionó la presunta posición de Blandi, quien se estaría negando a salir del “Cacique”, ya que eso implicaría una reducción en su salario.

“Me cuesta entenderlo, no entiendo a Nico (Blandi). Está más que claro que no lo quieren y le ofrecen irse a un lugar donde puede pasar ese mal momento que está pasando en Colo Colo, donde puede tener una nueva experiencia, una nueva posibilidad”, expresó Borghi en TNT Sports.

“Las lucas son importantes en la vida, pero no es todo. En su lugar digo, ‘mira, no me quieren, apareció Juventude que me quiere, muchachos yo me rajo, me voy, muchas gracias'”, continuó.

En su análisis, quien fuera DT de Colo Colo y la Roja se refirió a la condición en la que se gestó el interés de Juventude por Blandi: el atacante argentino fue ofrecido a dicho elenco brasileño y como parte de esa oferta el “Cacique” se haría cargo de parte de su sueldo.

“Esto de que te ofrezcan y además te paguen el sueldo es un poquito denigrante para el jugador. Creo que Nico, más allá de las lucas, debería decir ‘hoy pierdo, como alguna vez me tocó ganar, me voy y juego'”, manifestó al respecto el “Bichi” Borghi.

Cabe consignar que este domingo 23 de mayo cierra el período de incorporaciones en el fútbol brasileño. Juventude busca reforzar su ataque, en lo que será su retorno a la Serie A del Brasileirao.