Quinteros por Blandi: “Tomó la decisión de continuar, más allá de que el club interesado esperaba contar con sus servicios”

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tuvo palabras para la frustrada salida del delantero argentino Nicolás Blandi, cuyo préstamo al Juventude de la Serie A de Brasil se cayó ayer miércoles a última hora. Todo pasó por decisión del propio jugador, según contó el entrenador albo.

“Es una decisión del jugador, él tomó la decisión de continuar, más allá de que el club interesado esperaba contar con sus servicios. Decidió quedarse en Colo Colo, tiene contrato en el club y por supuesto que nosotros como cuerpo técnico tenemos en cuenta a todos los jugadores que tienen contrato”, declaró Quinteros este jueves, en conferencia de prensa.

Respecto a la situación en la que queda Blandi tras su fallido paso al fútbol brasileño, el DT del “Cacique” sostuvo que “nosotros tratamos a todos los jugadores de la misma manera, pero por supuesto que hay casos que por ahí no vienen jugando por distintas situaciones, como en su caso por un tema físico y lesiones continuas que no le han dado la posibilidad de jugar. Hoy entrenamos como siempre con todos, con él también. No hacemos diferencias con nadie.

“Por supuesto que los jugadores, cuando tienen una oportunidad de salir a otro club, deciden qué hacer y en este caso él decidió continuar en Colo Colo. Nosotros continuaremos trabajando con todo el plantel, todos los que estén a disposición van a tener la oportunidad en el momento que se ganen un lugar, estén preparados para jugar y puedan aportar lo mejor para el equipo”, complementó.

De esta manera, Nicolás Blandi queda a total disposición de cuerpo técnico de Gustavo Quinteros en Colo Colo y podría ser considerado para el próximo desafío de los albos. Este domingo, por la octava fecha del Campeonato Nacional 2021, el “Cacique” visitará en el CAP a Talcahuano.