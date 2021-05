El llanto de Luis Suárez que recorre el mundo: Atlético Madrid se coronó campeón en España

El Atlético de Madrid se coronó campeón de la Liga de España y tras el triunfo 2-1 sobre Valladolid, el llanto desconsolado de Luis Suárez ha dado la vuelta al mundo.

Menospreciado y despedido del Barcelona, Luis Suárez llegó esta temporada “Aleti” para demostrar a punta de goles que sigue vigente.

Tras el pitazo final, el delantero uruguayo explotó en llanto en el césped del estadio José Zorrilla, llamó a su familia por videocámara y las imágenes de la transmisión lo captaron en un momento único en el fútbol.

“Pasan muchas cosas por la cabeza. Después de la situación que me tocó vivir. Cómo me menospreciaron. El Atlético me abrió las puertas. Por eso siempre voy a estar agradecido a este gran club, por confiar en mi. Me acuerdo de mi mujer, de mis hijos, que han sufrido conmigo en el día a día”, declaró.

Suárez no escondió sus ganas de reivindicarse y demostrar que sigue siendo un atacante de primer nivel tras ser “echado” del Camp Nou: “Ahí están mis estadísticas. Cinco de siete Ligas. Ahí está Luis Suárez”, cerró.