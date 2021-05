Marcelo Ríos se baja del documental que le hará Amazon porque “no sé si es para hacerme mierda o va a ser ficticio”

Marcelo Ríos ratificó este lunes que no participará en la producción del documental que Amazon prepara respecto de su vida.

El exnúmero uno del mundo del tenis aseguró en entrevista con La Tercera y en un video que publicó esta mañana en su cuenta de Instagram, que las dudas que tiene respecto del contenido del documental le hicieron tomar la decisión de bajarse.

“Siguen entrevistando a gente. Ya le avisé a mi gente más cercana que no voy, y que no tiene sentido que hablen (de mí)”, apuntó Ríos, quien asume sus temores por el camino que podría tomar la producción.

“Quiero dejar claro de que no estoy en este documental ni sé de qué se va a tratar. No sé si es para hacerme mierda o va a ser ficticio. Ya no estoy metido”, apuntó, no sin antes criticar la “falta de profesionalismo y desorganización de la productora”.

“Amazon Prime con la productora Los Andes están haciendo el documental del que yo iba a participar, pero que ahora no voy a hacer por diferentes razones y quiero que sepan que lo están haciendo sin mi consentimiento, cosa que me molesta bastante, ya que no sé de qué se va a tratar”, aclaró.

“Además, qué gracia tiene hacer una biografía de alguien, en este caso, yo, si el protagonista no está (…) una lata, pero hay gente que se aprovecha y hace cosas de una manera que creo que sería más fácil y más prudente hacerlas preguntándole a la persona que va a salir ahí o a la persona de quien se trata el documental”, finalizó.