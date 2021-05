Copa Libertadores: jugador con covid fue rescatado mientras colgaba desde un piso 11 al escapar de un incendio

Impactante. Francisco Duarte, futbolista uruguayo de Rentistas, fue rescatado durante la madrugada de este martes mientras se encontraba colgaba desde un piso 11, al intentar escapar de un incendio en el hotel de Buenos Aires donde se encontraba aislado, a raíz de su positivo por covid-19.

Duarte y sus compañeros Andrés Rodales y Damián Malrechauffe (ex Colo Colo), fueron los jugadores de Rentistas que dieron positivo en los exámenes de rigor al ingresar a Argentina, en el marco de la visita del equipo uruguayo a Racing Club por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

En la pasada jornada al llegar a Buenos Aires, Andres Rodales, Francisco Duarte y Damian Malrechauffe tuvieron resultados positivos a COVID-19 lo cual llevo a aislarlos del plantel principal y alojarlos en el hotel de Las Americas.

– SIGUE- pic.twitter.com/fBQSRzf8w3 — Rentistas SAD (@RENTISTASSAD) May 25, 2021

Por ello, los tres futbolistas mencionados fueron trasladados al hotel Las Américas, en el céntrico barrio de San Telmo, para iniciar sus correspondientes procesos de aislamiento. Y fue en ese lugar en el que se produjo un incendio, alrededor de las dos de la madrugada.

Rodales y Malrechauffe no tuvieron mayores problemas para ser evacuados, sin embargo Duarte tuvo que enfrentar una situación caótica que lo llevó a colgarse por algunos minutos desde el balcón de su habitación en el piso 11, mientras esperaba ser rescatado por Bomberos de Buenos Aires.

“Por suerte no entré en desesperación”

“Por lo que tengo entendido, el incendio fue en la habitación de al lado, en una heladera, fue un cortocircuito. Esto fue cerca de las dos de la mañana, yo estaba durmiendo cuando empiezo a escuchar unos ruidos de la habitación de al lado, unos golpes y me despierto”, contó Francisco Duarte en TyC Sports.

“Cuando me despierto la habitación estaba llena de humo. Por suerte me pude despertar y cuando veo la habitación llena de humo quise salir, pero no pude por el humo, había mucho humo negro y un calor como que me abrazaba. Ahí, por suerte no entré en desesperación, mantuve un poco la calma, abrí la ventana, en realidad no era un balcón, era como un escaloncito. Ahí logro tirarme para abajo”, continuó.

#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

En redes sociales se viralizaron las imágenes de Duarte colgando desde la ventana del piso 11 del incendiado hotel, mientras personal de Bomberos realizaba las maniobras para conseguir su rescate.

Rentistas explicó que tras el rescate, a Duarte “se le realizaron todos los análisis correspondientes, los cuales no arrojaron ninguna complicación. Tanto Francisco como Andrés y Damián se encuentran en perfecto estado de salud”.