Johnny Herrera: “Universidad de Chile es más que una sociedad anónima, somos gente distinta”

En el marco del aniversario 94 que celebró Universidad de Chile este lunes, el ídolo azul Johnny Herrera le envió un mensaje a los nuevos controladores de Azul Azul, la concesionaria que administra el club de fútbol de la U.

“Que la gente que llegue no sea exitista, que no se dejen llevar mucho por opiniones distintas, que no piensen en un semestre o un año. Que el proyecto lo lleven a cabo, porque sufrimos nosotros los hinchas”, expresó el exarquero y ahora comentarista en TNT Sports.

9️⃣4️⃣ años de pasión

9️⃣4️⃣ años de sentimiento

9️⃣4️⃣ años de amor por los colores

9️⃣4️⃣ años de la gloriosa

9️⃣4️⃣ años de historia

9️⃣4️⃣ años de la U



— Universidad de Chile (@udechile) May 24, 2021

Herrera emplazó a los nuevos propietarios de Azul Azul a “que deseen lo mejor para la U, que no lo vean como negocio, por favor. Universidad de Chile es más que una sociedad anónima, somos pasionales, de piel, somos gente distinta”.

“Solamente les pido que tengan la mejor gestión posible y que nos lleven donde tenemos que estar, siendo protagonistas de nuestro fútbol”, fue el llamado de Herrera”, agregó.