Sierralta recordó cuando conoció la capacidad goleadora de Brereton

Entre todos los integrantes de la Roja, quien mejor conoce a Ben Brereton es el defensa Francisco Sierralta. El jugador formado en Universidad Católica enfrentó al atacante nacido en Inglaterra en la última temporada de la Championship, defendiendo los colores del Watford ante el Blackburn Rovers.

El 24 de febrero de este año, Watford se impuso por 3-2 como visita sobre el Blackburn Rovers con Francisco Sierralta entre sus titulares. En el conjunto local, Ben Brereton ingresó cuando se disputaba el complemento y marcó el segundo tanto de su equipo.

Sierralta y Brereton en los trabajos en Juan Pinto Durán / Foto: Comunicaciones ANFP

“Estuve con él, lo conozco, jugó 15 minutos cuando jugamos en contra y nos hizo un gol, pero terminamos ganando. Es un buen jugador, fuerte, técnicamente se asocia muy bien, así que yo creo que nos va a hacer muy bien tener jugadores diferentes en la Selección”, declaró este jueves Sierralta, al ser consultado sobre Brereton en conferencia de prensa.

El zaguero que logró el ascenso con el Watford en la última temporada de la Championship ha sido uno de los jugadores de la Roja más cercanos a Brereton en los trabajos que se han realizado durante la presente semana en Juan Pinto Durán, bajo la dirección del cuerpo técnico de Martín Lasarte.

Sierralta: “Vengo muy bien”

En cuanto a su nivel personal, Francisco Sierralta sostuvo que “la verdad es que vengo muy bien, vengo de subir con Watford a Premier, jugué muchos minutos, así que vengo en muy buena forma para la selección”.

Respecto a la reñida disputa por la titularidad entre los defensas de la Roja, el ex Parma manifestó que “venimos todos en buen momento, y si me toca jugar excelente, sino me toca apoyar desde afuera. Estamos todos en buen momento, así que va a ser el técnico quien va a elegir, estamos todos preparados, estamos todos entrenando muy bien y preparados si nos toca jugar”.