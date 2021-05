FIFA Gate: Banco suizo reveló lavado de US$400.000 para Sergio Jadue

El banco suizo Julius Baer admitió cuál fue su papel en el FIFA Gate. La entidad financiera reconoció ante la justicia de Estados Unidos que lavó dinero para altos cargos de la FIFA. Entre ellos están el fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, a quién le limpiaron US$25 millones. Y también el expresidente de la ANFP Sergio Jadue. En su caso fueron US$ 400.000.

Así lo publicó este viernes el diario argentino La Nación. En el caso de Grondona el dinero provenía del pago de sobornos a cambio de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030. Pero también por otros torneos, señala la documentación que el Departamento de Justicia presentó a una Corte Federal de Nueva York.

Jadue era sólo uno de los incluidos en este canal de lavado del banco suizo. También aparecía el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira. Julius Baer entregó toda esta información como parte de un acuerdo. Acordó pagar US$ 79,6 millones, entre multas y decomiso. También se someterá a un proceso de control y auditoría por los próximos tres años.

Nómina del banco suizo

Ahora bien, respecto de Jadue el banco admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana. Así fue como el expresidente de la ANFP figuró con estos US$ 400.000. Jadue actualmente se encuentra en Estados Unidos y su condena por ser parte de estas operaciones está pendiente.

Jadue está entre los que menos recibió en esta operación del banco suizo, siempre según los documentos presentados en EE.UU. El boliviano Romer Osuna, tesorero de la Conmebol, figuró con US$ 600.000; el uruguayo Eugenio Figueredo, presidente de la AUF, con “al menos” US$ 2 millones, y los brasileños Marco Polo del Nero y José María Marín, de la Confederación Brasileña de Fútbol, con “al menos” US$ 3,9 millones.