Neymar tras la ruptura con Nike: “No me dieron la oportunidad de defenderme”

El futbolista brasileño Neymar se pronunció después de que este viernes se diera a conocer el real motivo que llevó a Nike a ponerle fin a un millonario contrato que mantenía con el astro del PSG.

De acuerdo a lo informado por The Wall Street Journal, Nike decidió romper su vínculo con el jugador brasileño, ya que este no quiso colaborar en la investigación de la denuncia por agresión sexual que hizo en su contra una funcionaria de la compañía estadounidense.

A través de una publicación en su cuenta en Instagram, Neymar manifestó que “afirmar que mi contrato se rompió porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso”.

“Parece que en 2016 ya estaban al tanto de ese hecho. ¡Y yo no sabía nada!”, agregó.

En ese sentido, el delantero de la “Canarinha” sostuvo que “no me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién era la persona que se sintió ofendida. No la conozco. Nunca tuve una relación”.