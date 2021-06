Arturo Vidal: “Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja”

Arturo Vidal escribió esta noche en sus redes sociales para informar que tiene covid y que no podrá jugar ante Argentina. Según él mismo cuenta, un amigo resultó positivo por covid. El amigo, detalla, era asintomático. Su mensaje apareció casi en simultáneo con la información de la Selección Chilena que detallaba que él había dado positivo.

“Quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de un covid positivo. Al enterarme de esto inmediatamente avisé al área médica de la Selección y me realizó los exámenes correspondientes, que resultaron todos negativos”.

“Después de eso me diagnosticaron una fuerte amigdalitis que me tiene hospitalizado y hoy me entero de mi PCR positivo”.

Además, Arturo Vidal dice que “esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja de Todos. Agradezco a todos los profesionales de la salud que no están cuidando a todos los chilenos que estamos luchando contra esta terrible pandemia. Y les pido por favor, el que pueda vacunarse que lo haga. Vamos Chile carajo. Arturo”.

En apenas unos minutos, su mensaje congregó las respuestas de otros jugadores. El colombiano James Rodríguez le escribió: “Recupérate pronto hermano”.