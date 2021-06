Audax Italiano derrotó a una deslucida U y se subió a la punta del torneo

Audax Italiano quedó puntero. / Futbol, Audax Italiano vs Universidad de Chile. Novena fecha Campeonato nacional 2021. El jugador de Audax Italiano Joaquin Montecinos, celebra su gol contra Universidad de Chile durante el partido por realizado en el estadio El Teniente. Rancagua, Chile. 31/05/2021 Marcelo Hernandez/Photosport Football, Audax Italiano vs Universidad de Chile. 9th date National Championship 2021. Audax Italiano’s player Joaquin Montecinos, , left, celebrates his goal against Universidad de Chile during the first division match held at the El Teniente stadium in Rancagua, Chile. 05/31/2021 Marcelo Hernandez/Photosport