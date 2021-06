Ídolo generoso: revelan que Sergio Agüero gastó casi $200 millones en regalos para funcionarios de Manchester City antes de irse a Barcelona

Sergio Agüero fue presentado ayer como nuevo refuerzo de Barcelona y antes de su llegada al club español tuvo un destacado gesto con trabajadores de Manchester City, su anterior equipo, a quienes les regaló relojes de lujo y una camioneta Range Rover Evoque, avaluados en total en poco menos de 200 millones de pesos.

Pese a que el jugador no se pronunció respecto de su generoso gesto, fueron los propios trabajadores del cuadro inglés, donde el argentino se ganó el cartel de ídolo de la hinchada, quienes le contaron al medio deportivo The Athletic los pormenores de una despedida que nunca olvidarán.

Y es que antes de viajar a Barcelona, según informa el medio deportivo, el delantero le regaló a cada uno de los 60 funcionarios del club de Manchester relojes grabados con la cita “¡Gracias! Kun Agüero” de las marcas Tag Heuger y Hublot, avaluados entre las mil libras esterlinas ($1.027.420) y ocho mil libras esterlinas ($8.219.363).

No sólo los relojes fueron parte del recuerdo que Agüero les dejó a los trabajadores, sino que además sorteó entre cada uno de ellos una camioneta Range Rover Evoque, avaluada en poco menos de $48 millones, que finalmente fue ganada por uno de los utileros del equipo, lo que dejó muy contento al argentino, que según reveló The Athletic, era “una de las personas que se encarga de que cada jugador tenga sus zapatos deportivos limpios y que no les falte ningún equipamiento en los entrenamientos y partidos”.

El gesto de Agüero también incluyó un aporte en dinero, mayor al que habitualmente hacía con todos los jugadores del plantel profesional del club, para hacer un fondo en ayuda de los trabajadores de la institución y que se reparte a final de temporada junto a la compra de regalos de navidad.