Christiane Endler reveló el momento en que pensó seriamente dejar el fútbol

Christiane Endler vive el mejor momento de su carrera. Debido al gran nivel mostrado en las últimas temporadas, la portera chilena se ha llenado de reconocimientos y para muchos es considerada la mejor arquera del mundo.

Sin embargo, no todo fue bueno en la trayectoria de “Tiane”, quien confesó que pasó por su cabeza retirarse del fútbol, cuando enfrentó una dura etapa marcada por las lesiones durante su paso por el Chelsea en 2014.

“La primera vez que lo pensé seriamente fue en Inglaterra cuando tuve varias lesiones. Me lesioné la rodilla y anímicamente no estaba muy bien, echaba de menos. De hecho volví a Chile para reencantarme con el fútbol, por eso decidí volver a Colo Colo”, reconoció la criolla en una charla concedida la Universidad Autónoma denominada “No hay imposibles”.

Además, la golera nacional contó qué significa para ella defender y ser capitana de la Roja femenina: “Representar a mi país me llena de orgullo y siempre ha sido lo más importante. He dejado cosas de lado por la selección, porque para mí llevar mi bandera es lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias a mi selección viví un Mundial y viajes increíbles. Estaré siempre agradecida de lo que la selección me ha entregado”.

Además, añadió: “Uno de mis sueños es ganar la liga francesa. El viernes jugamos el partido final contra Dijon, y si ganamos nos quedamos con el título. Otro de mis sueños aún pendientes es ganar la Champions League y jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Vivir esos momentos hacen que todo el camino recorrido valga la pena, lo bueno y malo”.