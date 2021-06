Javier Parraguez podría dar el gran salto de su carrera: en la mira de un club de Brasil

Aunque en la presente temporada no ha sumado muchos minutos, Javier Parraguez podría dejar las filas de Colo Colo para dar el gran salto de su carrera. El “Búfalo” tendría una opción para emigrar al fútbol de Brasil.

Según informó Directv, durante horas de este jueves el atacante de 31 años recibirá “una oferta de un equipo brasileño de primera división”.

Cabe recordar que Parraguez comenzó siendo titular bajo el mandato de Gustavo Quinteros, sin embargo en la temporada 2021 se ha visto relegado por la irrupción de Iván Morales.

Es más, en varias ocasiones, Parraguez no ha sido considerado en las convocatorias del “Cacique” y en lo que va de Campeonato Nacional 2021 sólo suma 42 minutos en dos encuentros que no fue titular. En la presente temporada no registra goles.

Desde su llegada a Colo Colo a comienzos de 2019 (procedente de Huachipato), Javier Parraguez ha jugado 59 partidos con la camiseta de los albos y ha marcado 10 goles.