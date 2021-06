Cornejo y su golazo a Wanderers: “No fue tiro al arco y se metió con un poco de suerte”

/ El jugador de Universidad Católica Juan Cornejo. Oyarzun/Photosport Football, Universidad Catolica vs Everton. 31th date, 2021 National Championship. Universidad Catolica's player Juan Cornejo, left right center, play the ball against Everton during the first division football match at San Carlos de Apoquindo stadium. Santiago, Chile. 19/01/2021 Jonnathan Oyarzun/Photosport