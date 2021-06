La apuesta por la “vieja guardia” no implica una “Roja” más veterana

Desde que llegó a la selección chilena, Martín Lasarte fue claro. Los bicampeones de América serían la base de su proceso, porque su objetivo principal es llegar al Mundial de Qatar 2022, dejando el trillado “recambio” de la “Roja” en segundo plano.

“La ‘Generación Dorada’ tiene todavía mucho para dar, no me parece que sea el momento para no contar con ellos”, explicó el uruguayo tras su arribo, en febrero. “Hay jugadores jóvenes en distintos puestos que nos pueden ayudar a esa regeneración”, complementó.

Dicho y hecho, porque en su debut por los puntos, el “charrúa” metió a todos los “históricos” que tuvo disponibles. Salvo el contagiado Arturo Vidal, los demás fueron titulares en Argentina, incluido Eugenio Mena, relegado en la era de Reinaldo Rueda.

Poco le importó al seleccionador que Gary Medel viniera saliendo de una lesión y llegara casi sin minutos desde el Bologna, como tampoco que Charles Aránguiz haya terminado como suplente la temporada en el Bayer Leverkusen, o que Alexis Sánchez haya sufrido un golpe en el tobillo en el cierre de la campaña con el Inter de Milán, o que Eduardo Vargas sea alternativa en el Atlético Minero. Si están en condiciones de jugar, para adentro.

Los únicos menores de 30 años que saltaron a la cancha contra la “Albiceleste” fueron dos que ya son fijos, Guillermo Maripán y Erick Pulgar, ambos de 27 “primaveras”, además de Jean Meneses (28), quien venía de ser titular en los recientes partidos frente a Perú y Venezuela, y de Pablo Galdames (26). El formado en Unión Española entró en la oncena por la ausencia del “King”.

Plan muy distinto al de su antecesor, quien fue contratado para iniciar el proceso de renovación en la “Roja”, el cual trató de implantar, sin importar que fuese en duelos por las Clasificatorias. “Machete” le dio un corte a eso y volvió a los “viejos estandartes”, dejando fuera a hombres como Francisco Sierralta, Sebastián Vegas, Nicolás Díaz, Claudio Baeza o Felipe Mora, quienes tuvieron estelaridad en el arranque del camino eliminatorio.

Sin embargo, más allá de los nombres, los números no mienten. Pese a la sensación de que el nacido en Uruguay apostó por la “vieja guardia”, su equipo estelar tuvo un promedio de edad menor al que paró “Rei” en sus últimos dos encuentros.

Por diversas causas, el caleño alineó un cuadro joven en Montevideo y luego repitió en Ñuñoa con los “cafeteros”, con una media por debajo de la treintena. No obstante, ante peruanos y venezolanos superó esa cifra, la cual rebajó su sucesor en su estreno oficial, el pasado jueves.

Así, la fórmula del actual DT parece estar clara. Si están bien, jugarán los apellidos que se recitan de memoria, mientras que los más jóvenes estarán para las emergencias, como ocurrió con el volante de Vélez Sarsfield en Santiago del Estero.

Promedio de edad de los titulares de la “Roja” en estas Clasificatorias

Uruguay / 29.1

Colombia / 28.9

Perú / 31

Venezuela / 30.7

Argentina / 30.5