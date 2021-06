El capitán no pierde la fe: “Nos deja tranquilos ver a un Chile agresivo”

/ Futbol, Chile vs Bolivia. Fecha 8, Eliminatorias Mundial de Catar 2022. El jugador de Chile Gary Medel, izquierda, se lamenta tras el gol de Bolivia durante el partido de clasificacion al Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago, Chile. 08/05/2021 Andres Pina/Photosport Football, Chile vs Bolivia. 8th date, 2022 Qatar World Cup Qualifiers. Chile's player Gary Medel, left, reacts after Bolivia's goal during the 2022 Qatar World Cup match held at the San Carlos de Apoquindo stadium in Santiago, Chile. 08/05/2021 Andres Pina/Photosport