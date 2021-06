Alexis Sánchez publica reflexivo mensaje con música de Ricky Martin: ¿está enamorado?

Alexis Sánchez, el astro de la Selección Chilena y el Inter de Milán, publicó la tarde de este jueves 10 un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram. Es un video donde está en un acantilado, contemplando una playa y apoyado en una rama cortada a un árbol.

Todo esto acompañado de una reflexión: “Cuando las horas caen del árbol, ya no pueden volver a él. Lo mismo pasa con la vida. Cada día que se va, no se recupera. Así que sonríe, besa, ama y déjate querer”.

Sin embargo, no era lo único. La secuencia es acompañada por la música de una canción Tiburones, interpretada por Ricky Martin y Farruko. La parte que Alexis Sánchez ocupó dice así: “Por ti cruzo la tierra / Lucho con mil leones / Por ti hago lo que sea / Nado con tiburones”.

Y luego sigue con “Cuando el guerrial escoja el bando / Resolvámoslo mejor hablando / Porque yo no estoy pa’ comer lucha / Siempre es el guayal que nunca escucha // Y baja el rifle y no me dispares / Con mala nota que to’ el mundo sabe / Qué son pa’ mi to’ esos memes / Y toas’ las bullas que me zumbas en la radio // Cuando por ti yo bajo mucho / Y toas’ las cosas que me haces me las trago / Y bajo el cielo si me lo pide / No te importa lo que por ti siempre hago”.

Al final se lo ve jugando con sus perros en la playa.