¿Ninguneo?: Luis Enrique sorprende con alusión a Chile al defender su nómina para la Euro

Con una sorprendente alusión a Chile y también a Perú, el director técnico de España Luis Enrique defendió su nómina para la Eurocopa 2021, que comienza este viernes.

Luis Enrique, quien ha sido cuestionado por su lista para el certamen continental -no consideró a jugadores del Real Madrid-, sostuvo que citó a los “mejores”.

“Para mí estos es un juego de niños comparado a otras cosas que he tenido que vivir. Por eso convoqué a quienes considero mejores, no si me caen mejor o peor. Me da igual si jugasen en Perú o Chile”, declaró el entrenador de España en conferencia de prensa.

“No sé que oncena titular vaya a jugar. Pero lo digo con tranquilidad, cualquiera de los que está aquí puede ir desde el arranque”, agregó.

Respecto al favoritismo de su selección para la Euro, Luis Enrique manifestó que “España sin duda está entre las favoritas en el torneo, aunque el candidato más potente es el actual campeón (Portugal)”.

Cabe consignar que España competirá en el Grupo E de la Eurocopa 2021, junto a Polonia, Eslovaquia y Suecia. Justamente ante esta última selección debutará la escuadra comandada por Luis Enrque, el 14 de junio en Sevilla.