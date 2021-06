Cristiano Ronaldo saca dos botellas de Coca Cola en conferencia de prensa de la Eurocopa y pide “tomar agua”

Portugal inicia mañana la defensa de su título de la Eurocopa ante la selección de Hungría, en Budapest, y esta tarde su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo, se convirtió en tendencia no por el partido sino por darle un duro golpe a uno de los sponsors de la competencia organizada por la UEFA.

Momentos antes de iniciar la conferencia de prensa previa al encuentro, el portugués miró de reojo un par de botellas de Coca Cola y antes de iniciar las preguntas sacó los envases de la bebida gaseosa para reemplazarlo por una botella de agua.

El gesto del futbolista fue ampliamente difundido por los medios europeos, que se preguntaron si el desaire le traería alguna consecuencia a la UEFA o al jugador, por ser la marca uno de los patrocinadores del Eurocopa, pero en las redes sociales fue ampliamente celebrado por los seguidores y los que no siguen al luso, quienes valoraron el llamado del jugador a beber agua por sobre los brebajes carbonatados.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo lleva años liderando una cruzada personal por la dieta sana y la eliminación de bebidas gaseosas, azúcares, grasas y alimentos fritos. Al punto que ha reconocido ser muy estricto con su hijo respecto del consumo de estos alimentos.

“Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca Cola y Fanta, y come papas fritas y él sabe que eso no me gusta”, dijo hace un par de meses cuando le preguntaron por el futuro como futbolista de Cris Jr.

"Agua sí, Coca Cola no".



. @Cristiano en rueda de prensa. 🗣🤣pic.twitter.com/uwdZ2Dr6Yq — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) June 14, 2021

Si EL BICHO dice que hay que tomar agüita en vez de Coca Cola se toma agüita 😔🤟🏼 pic.twitter.com/u3b6a2EmkB — Liha (@lihacastellano) June 14, 2021

Hoy en rueda de prensa previo al debut de Portugal, a Cristiano le pusieron dos botellas de Coca Cola, sponsor oficial de la Euro, a su lado. Cris las quitó, tomó y levantó una botella de agua y dijo: "¡Agua! Coca Cola no". La dieta de CR7 excluye todo tipo de bebidas azucaradas. pic.twitter.com/CVsgdmwCNw — Juez Central (@Juezcentral) June 14, 2021

CR7 promoviendo el no consumo de Coca Cola 👏🏼, sólo agua 💧 https://t.co/5xX72XTD51 — Yo, pues quién más ♏⭐ (@SaveColombiaSoS) June 14, 2021

Respeto. No es de mi agrado el tio, pero que buena publicidad tanto como para coca cola y tanto como para el agua. — Carlos Gabriel (@sirrobolt) June 14, 2021