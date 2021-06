Arturo Vidal le dedica emotiva publicación a Lionel Messi: “Qué lindo verte siempre, extraterrestre”

Durante el empate 1-1 entre Chile y Argentina por Copa América en Río de Janeiro, Arturo Vidal tuvo la oportunidad de reencontrarse con Lionel Messi, con quien fue compañero en Barcelona.

Por ello, tras el término de encuentro disputado en el estadio Nilton Santos, el mediocampista de la Roja y el astro argentino intercambiaron palabras y también camisetas.

Y el video de dicho momento fue compartido por Vidal en sus redes sociales. Al publicar ese registro, el “King” le dedicó emotivas palabras al goleador histórico de la “Albiceleste”.

“El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dio un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dio son los amigos! Qué lindo verte siempre, extraterrestre”, escribió el mediocampista del Inter de Milán en su cuenta en Twitter.

Cabe recordar que Arturo Vidal no estuvo presente en el reciente empate 1-1 entre Chile y Argentina en Santiago del Estero por las eliminatorias a Qatar 2022, ya que fue baja por covid-19.

Por dicho motivo, el futbolista surgido en Colo Colo recién en Río de Janeiro pudo reencontrarse con la “Pulga”, quien nuevamente marcó el tanto argentino ante la Roja.