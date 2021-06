Claudio Bravo: “Somos responsables y asumimos que nos equivocamos al ingresar a una persona a la concentración”

En medio de la preparación del partido de mañana ante Uruguay, el técnico de Chile, Martín Lasarte, y los seleccionados Claudio Bravo y Mauricio Isla hablaron del futuro rival en la Copa América y la polémica que surgió en esta jornada por el quiebre de la burbuja sanitaria de la Roja luego de la visita de un peluquero a la concentración.

Ya sabido que los jugadores que estuvieron con el peluquero deberán pagar una multa económica y que la ANFP también deberá responder a la Conmebol por el incumplimiento de las restricciones sanitarias para las delegaciones que participan del torneo, el capitán de la Roja aclaró que todo el plantel asume el error por dejar ingresar a un peluquero a la concentración.

“Sabemos del error que cometimos”, aseguró Bravo, que contó que a pesar de que no entrenaron en cancha, sí lo hicieron al interior del hotel. “Trabajamos de manera individualizada y grupal en el interior del hotel”, dijo.

Con todo, el capitán de la Roja aseguró que el episodio no volverá a ocurrir y que todo el plantel “asume el error y los responsables asumen la responsabilidad de sus actos”.

“Los actos de indisciplina están en la vida en general y uno está propenso a cometer errores. Lo mejor de esto es aprender de los errores. El aprendizaje máximo para los más jóvenes es saber que uno no está ajeno a cometer errores. Lo que se debe hacer en esos casos es que que no vuelvan a ocurrir. Si te equivocaste en una ocasión, no volver a pecar”, dijo.

“Si fallas en este tipo de cosas estás lamentando vidas. Somos responsables y asumimos que nos equivocamos al ingresar a una persona a la concentración”, explicó.

En la misma línea, Mauricio Isla aseguró que el incidente lo asumieron como un error al interior del plantel. “Los errores los hemos afrontado y estamos concentrados en lo que haremos mañana ante un equipo como Uruguay que tiene a jugadores en los mejores equipos del mundo”.

Para el DT de Chile, en tanto, la ruptura de la burbuja sanitaria fue algo grave. “Los jugadores lo acaban de aclarar, la dimensión de un error grave. Hay una parte que es importante del aprendizaje de las personas en un momento (sanitario) difícil, nos queda un aprendizaje. Yo creo que todo influye, sea positivo o negativo, eso se verá en la cancha”.

Respecto de si la infracción tuvo una mayor incidencia dentro del camarín, Lasarte fue claro para descartar cualquier acto de indisciplina aparte del ingreso del peluquero

“Yo soy entrenador de fútbol, no soy master en medicina. Hay algunos aspectos que están medidos desde otro lugar. Hablé con los jugadores de que se cometió un error, más allá de apreciaciones personales. La única situación que nos tocó vivir es la que estamos hablando ahora”.