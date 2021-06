Vidal se defiende del caso peluquero: “Es increíble lo que se habla afuera, nos equivocamos y no lo volveremos a hacer”

Agotado, pero feliz quedó Arturo Vidal con la clasificación de Chile a la segunda ronda de la Copa América luego del empate 1-1 con Uruguay, instancia en la que aprovechó de rechazar los rumores de una indisciplina del plantel en la previa al duelo con los charrúas más allá del ingreso de un peluquero a la concentración.

“En Chile uno ya está acostumbrado a que busquen cosas donde no las hay”, disparó el volante nacional ante la pregunta de si era efectiva la indisciplina del jugador de Inter de Milán junto con otros jugadores del equipo.

“Sabemos que nos equivocamos con lo del peluquero, no lo hicimos con maldad y no lo vamos a volver a hacer”, aseguró Vidal, quien optó por valorar el empate ante los orientales más que seguir profundizando en una polémica que a su juicio no existe.

“Nunca hubo un problema, es increíble lo que se habla afuera. Hoy se vio toda la unión de este grupo y las ganas que tenemos de conseguir cosas importantes”, aclaró.

“Con lo que se está haciendo podemos ser candidatos, pero eso se verá en el día a día, con trabajo. Además hay que pensar que las otras fases son más difíciles”, aseveró el mediocampista, que valoró el resultado considerando las difíciles condiciones climáticas que debieron soportar en Cuiabá.

“Nos da tranquilidad, jugamos con una selección muy fuerte y es importante haber hecho un partido como éste. Esperamos seguir mejorando, el punto nos sirve para sumar y darnos confianza en lo que viene. Nos vamos súper tranquilos, sabemos que tenemos que mejorar, pero estamos conformes. Es difícil el clima acá, llevamos muchos días con este clima”, cerró.