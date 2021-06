¡Ben conmigo! Brereton, el nuevo socio del gol de Eduardo Vargas

Alexis Sánchez y Eduardo Vargas han conformado la dupla goleadora más prolífica en la historia de la selección chilena. Por lo menos en términos numéricos, donde no tienen comparación, ya que son los dos máximos artilleros de todos los tiempos de la “Roja”. Con su tanto ante Uruguay, “Turboman” llegó a 40, a seis del “Maravilla”, ausente por lesión de la fase de grupos. Ambos ya dejaron atrás a la otra gran pareja de delanteros que tuvo la Selección, la compuesta por Marcelo Salas e Iván Zamorano, quienes se quedaron en 37 y 34, respectivamente. Los dos atacantes surgidos de Cobreloa se entienden a la perfección. Sin embargo, el hoy ariete del Atlético Mineiro ha encontrado a otro socio: Ben Brereton.

No habían jugado nunca juntos y ni siquiera hablan el mismo idioma, pero en el fútbol no hay que tener la misma lengua para comprenderse en la cancha. Por eso, al nacido en Inglaterra le bastó marcarle el pase al “Edu” para que éste le entregara la pelota, la cual devolvió de inmediato sin mirar para que el ex Universidad de Chile se fuera en demanda del arco y anotara el 1-0 parcial contra la “Celeste”.

Así, el jugador del Blackburn Rovers le devolvió la gentileza. Frente a Bolivia, un balón que peleó el futbolista que juega en Brasil, con posterior asistencia, le permitió a Ben marcar su primera diana por el “Equipo de Todos”.

Más allá de las conversiones, los dos parecen saber lo que va a hacer el otro. Al otrora delantero del Queens Park Rangers le ha acomodado jugar junto a un hombre que se lleve la marca de los zagueros centrales rivales, para encontrar espacios libres, como el que dejó el experimentado Diego Godín, previo a fusilar a Fernando Muslera.

Con ese gol, el renquino llegó a 14 anotaciones en la Copa América e igualó al peruano Paolo Guerrero, quedando al tope entre los jugadores activos. Apenas tres lo separan del récord, compartido por el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho.

La duda es qué hará Martín Lasarte en el caso de que el tocopillano esté disponible para los cuartos de final. Si sigue con la línea de tres defensas, que ha entregado solidez, sólo habría dos cupos en el ataque.