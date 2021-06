Mauricio Isla también registró la presentación de Ben Brereton en la Selección

Mauricio Isla en las últimas horas se convirtió en el protagonista de las redes sociales con los momentos que tomó de la intimidad de la Selección Chilena en la Copa América de Brasil. Ahí está el abrazo de Arturo Vidal y Claudio Bravo, las clases de español de Ben Brereton y también las imitaciones a la voz de Francisco Sierralta.

Sin embargo, no es lo único. Porque Mauricio Isla también registró cómo se presentaba ante sus compañeros Ben Brereton, el nuevo compañero de ataque de Eduardo Vargas, que marcó un gol en su primer partido como titular. Ben Brereton es del Blackburn Rovers, de madre chilena y padre inglés.

¡LO QUE TODOS QUERÍAN VER! Le tocó a Ben Brereton Díaz ser la estrella del live de Mauricio Isla y junto a Francis Cagigao cantó frente a sus compañeros como ritual de iniciación 👏🏼👏🏼 ¡Ya es todo un chileno! pic.twitter.com/xrN0cByRiu — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) June 24, 2021

En ese nuevo registro se ve a Brereton presentándose en compañía de Francisco Cagigao, quien sostiene un teléfono celular. Brereton, con su castellano rudimentario, dice como se llama y su edad. A continuación se le ve cantando la canción de Oasis, Wonderwall.

La parte que corea Brereton y sus compañeros es ésta: “Today is gonna be the day / That they’re gonna throw it back to you / By now you should’ve somehow / Realized what you gotta do / I don’t believe that anybody / Feels the way I do about you now”.