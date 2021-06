Juan Cristóbal Guarello le pone la lápida a Pinares: “Devuelve la camiseta”

Juan Cristóbal Guarello mencionó en su comentario a César Pinares, uno de los futbolistas más cuestionados de la Selección Chilena en la derrota por 2 a 0 ante Paraguay. “Es tanto el afán de cuidar la pelota que termina siendo un equipo anodino”, dijo el comentarista en Teletrece luego del partido.

Sin embargo, la mayor crítica de Juan Cristóbal Guarello fue individual. “Paraguay es un equipo muy precario. No tiene demasiados argumentos futbolísticos. Y a Chile lo complicó. El partido siempre estuvo caliente porque Paraguay siempre planteó un partido físico, de roce”.

“Pinares me parece, me parece, aquí no se trata de matar a nadie, pero devuelve la camiseta. Le pasan la titular a Pinares, ¿para qué? Para que pueda ser el jugador que pueda meter un pase entre líneas, que sea un jugador que pueda crear. Y termina cayendo en el fulbito, en el toque intrascendente”, dijo Juan Cristóbal Guarello.

Pinares sacate la 7 indecente ql #ChileVsParaguay pic.twitter.com/LKc64FKX0Q — Natalia Moraga (@NataliaMoraga8) June 25, 2021

Por lo demás, César Pinares, actual jugador de Gremio de Brasil, se constituyó en un objetivo predilecto de ataque en las redes sociales, por su escaso aporte durante el primer tiempo.

– Pero amor, por qué me llamas? No estás jugando contra Chile?

.- Si, pero está atacando Pinares, así que tranqui pic.twitter.com/dEGfYGb67C — Oscar Ignacio Rivera (@Nachosh) June 25, 2021

A eso añadió que “no es solamente un tema de Pinares. Hay un mensaje, y lo dije después del partido con Bolivia, hay un mensaje de la banca que es demasiado, demasiado cuidado, protegido. A este equipo le falta audacia. Y seamos sinceros, el paladar del fútbol chileno en los últimos años se había nutrido de esa agresividad. No son los mismos de hace 5 años, pero por qué Bolivia nos termina metiendo en nuestro arco”.