Marcelo Díaz confirma su partida de Racing con emotiva carta a los hinchas: “Consiguieron que me sintiera feliz”

Marcelo Díaz se despidió este martes oficialmente de Racing Club, tras subir un video en su cuenta de Instagram, donde agradeció su paso por el cuadro de Avellaneda y los innumerables gestos de la hinchada albiceleste.

“Acá lograron que me enamorara de la locura con la que los hinchas viven la pasión por esta camiseta. Acá consiguieron que me sintiera feliz”, dijo el volante nacional, quien en una extensa carta reconoció que en Racing se sintió como si estuviera en “mi casa”.

“Pase lo que pase, será por siempre mi casa. En el Cilindro y en el Tita descubrí un refugio para cobijarme. Acá no sólo hice amigos sino familia. Acá me valoraron de una forma atípica en el fútbol”, comentó Díaz, que sólo lamentó no poder despedirse de la hinchada en un estadio lleno.

“Me hubiera encantado aplaudirlos desde el césped para retribuirles al menos una mínima parte del enorme cariño que me brindaron en estos años”, agregó.

Según informa este martes el diario Olé, el chileno ya cerró un acuerdo económico para jugar por Libertad de Paraguay, cerrando así tres temporadas exitosas en el club de Avellaneda, donde se ganó títulos y el cariño de los apasionados hinchas de la Academia.

“Díaz llegó a Racing a mediados de 2018 y se va del club con dos vueltas olímpicas, la Superliga 18/19 y el Trofeo de Campeones 2019. Se hizo pieza importante en el equipo y además se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas. Por eso tanta emoción a la hora de cerrar este gran capítulo en su carrera deportiva”.