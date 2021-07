La arenga de Vidal en la previa con Brasil: “No me voy a detener hasta cumplir mi sueño”

Fiel a su estilo, Arturo Vidal saca lo más patriótico de su repertorio cuando juega por la selección. Y en esa línea, a pocas horas del choque ante Brasil, por los cuartos de final de la Copa América, el volante motivó a los hinchas chilenos y sus compañeros de la Roja con una serie de historias en su cuenta de Instagram.

El jugador de Inter de Milán subió una foto y varios mensajes de hinchas en los que hace evidente su deseo de superar al anfitrión del torneo y máximo favorito para ganar la copa.

“Vamos con todo @laroja”, un llamado que cautivó inmediatamente a sus seguidores, desde el más desconocido hincha hasta personajes públicos, como el actor Nicolás Oyarzún y el bailarín Raúl Peralta, quienes le aseguraron a Vidal que “hoy Chile gana”. Mismo sentimiento que uno de los seleccionados que quedó al margen de lo nómina de la Copa América, Fabián Orellana, resumió en un potente mensaje: “¡Vamos!”.

Pero este post no fue lo único que publicó Vidal para motivar a sus compañeros y los hinchas de cara al duelo ante Brasil, sino que en sus historias de Instagram usó el tema “No me voy a detener”, del cantante de trap dominicano Rolex Quintana, para dejar claro que esta noche lo dará todo por lograr un histórico triunfo y clasificación de Chile ante Brasil.

“Y no me voy a detener hasta que logre cumplir con mi sueño y que en el bloque me vean diferente. Me voy a superar, ya no le paro a crítica de gente, porque al final voy por mi destino”.