Everton eliminó a la UC y dio la primera sorpresa de la Copa Chile

/ Futbol, Universidad Catolica vs Everton. Octavos de final, partido de vuelta, Copa Chile 2021. El jugador de Everton Rodrigo Echeverria marca su gol contra Universidad Catolica durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile realizado en el estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago, Chile. 03/07/2021 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad Catolica vs Everton. Round of 16, second leg, 2021 Copa Chile Championship. Everton's player Rodrigo Echeverria scores against Universidad Catolica during the round of 16, second leg match of the Copa Chile Championship held at the San Carlos de Apoquindo stadium in Santiago, Chile. 03/07/2021 Felipe Zanca/Photosport