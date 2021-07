Kimberley Abbott le escribió un dulce mensaje a Ben Brereton pese a eliminación de Chile

Kimberley Abbott, la influencer y novia de Ben Brereton, estuvo pendiente del partido por cuartos de final de la Selección Chilena ante Brasil. En sus stories de Instagram puso imágenes del estadio y luego, del momento cuando Brereton entró en el segundo tiempo.

Lamentablemente para Kimberley Abbott, su pareja poco alcanzó a ofrecer ya que a los pocos instantes de iniciado el segundo tiempo, Brasil convirtió el gol que a la postre sería el de la ventaja definitiva. El 1 a 0 que lapidó las opciones de Chile para seguir subiendo en la Copa.

Sin embargo, una vez terminado el partido, la joven británica le escribió a Brereton que estaba muy orgullosa de él, siempre. “So so so proud of you always”, marcado con un corazón.

Brereton tuvo en el segundo tiempo quizás la oportunidad más clara de Chile. Se trató de un cabezazo que terminó golpeando el travesaño del arco de los brasileños. Entró en reemplazo de Alexis Sánchez, que sólo alcanzó a estar un tiempo debido a la lesión que arrastraba y que le impidió jugar alguno de los partidos de la primera ronda.

Brereton anotó un gol ante Bolivia y dio una asistencia para la anotación de Eduardo Vargas ante Uruguay.