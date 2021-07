Live de Isla tocó la crítica del momento: por qué a Ben Brereton no le daban pases

El live de Mauricio Isla abordó una de las críticas en contra de la Selección Chilena luego de la eliminación de la Copa América: ¿por qué Ben Brereton recibía pocos pases? Isla se lo preguntó a Alexis Sánchez y Claudio Bravo, casi como en un espacio del fenecido Zoom Deportivo.

En el LIVE Isla dirigió el diálogo y también sostuvo que no comparte la crítica de que Brereton no recibe el balón.

Mauricio Isla: Siempre escriben eso. Que nosotros no le damos pases a Ben, que como que lo dejamos de lado. ¿Tu veí eso también? (le preguntó a Alexis Sánchez).

Aunque la explicación de @C1audioBravo @Alexis_Sanchez y @MauricioislaFla se agradece, queda igual la sensación que a Brereton no le daban pases, quizá si revisan las imágenes de los partidos la tendrían más clara! Gracias cabros por tanto 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/PVL18niudd — Carolina Eltit (@caritoeltit) July 3, 2021

Alexis Sánchez: A veces la gente no dimensiona lo que la selección es para cada jugador. Creo que hay muchos jóvenes que están recién empezando, y que hay que darle la oportunidad como en el caso de Ben.

Mauricio Isla: Yo he leído bastantes mensajes capi, de que no le tocamos la pelota a Ben (le preguntó luego a Claudio Bravo).

Claudio Bravo: Sí, pero no es la realidad de las cosas. Nosotros funcionamos como equipo, él también entró en una situación donde estaban apretados en el área, donde estaban todos defendiendo. Es difícil generar ocasiones cuando el otro equipo esta tan metido atrás.

Mauricio Isla: Igual tienen que entender que no estamos en el momento que podíamos haber estado hace dos años. Tenemos jugadores importantes que venían de una situación muy difícil. No jugando, con lesiones y jugadores importantes. Uno de los mejores jugadores.

Claudio Bravo: A mí me tocó eso cuando me toco ir a prensa. La gente no sabe que Alex o Erick hicieron un esfuerzo tremendo para poder estar. Compañeros muy mermados…

Mauricio Isla: Por ejemplo, Arturo llegó mal y después se arregló.

Claudio Bravo: Podía pasar algo en cualquier momento. Queda esa tristeza.