Djokovic cuenta cómo vio a Garin en Wimbledon: “Jugó por primera vez en el court central y estaba nervioso”

Novak Djokovic, el número uno del mundo, fue demasiado para Cristian Garin (20° del ranking ATP) en Wimbledon. El serbio, ganador de las dos últimas ediciones del Grand Slam londinense, acabó con el sueño del chileno en los octavos de final al derrotarlo por 6-2, 6-4 y 6-2.

Tras su victoria, el balcánico se mostró contento con su actuación, pues aseguró que fue “muy sólida desde el primer al último punto”.

“Estoy muy contento con el partido. Fue una actuación muy sólida desde el primer hasta el último punto. Cristian jugó por primera vez en el court central y estaba nervioso, cometiendo muchos no forzados en el comienzo del partido”, expresó “Nole” en conferencia de prensa.

“Logré romperle el servicio cuando más lo necesitaba. Cuando saco bien me permito relajarme más al resto. Estoy muy satisfecho con la forma en la que he jugado”, añadió.

Sobre la chance de convertirse en este torneo en el mejor de la historia, Djokovic sostuvo que “si empiezo a prestarle mucha atención a eso, a esas especulaciones, creo que me va a sacar de mi prioridad en este momento, que es ir día a día, partido a partido, concentrándome en lo que me hace bien y me hace estar cómodo”.

“Me siento un privilegiado y por supuesto feliz de estar en esta posición de hacer historia en el deporte”, sentenció.