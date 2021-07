Iván Morales entrega sincera reflexión sobre su buen presente en Colo Colo: “Diferentes cosas me han hecho madurar”

El reciente triunfo 4-0 de Colo Colo sobre Deportes La Serena en el Monumental confirmó el gran momento que atraviesa el delantero Iván Morales. El joven atacante del “Cacique” se matriculó con dos goles en dicha victoria que le permitió a los albos a los cuartos de final de la Copa Chile 2021.

Y tras aquella goleada, Colo Colo publicó en sus canales oficiales una entrevista en la que Iván Morales entregó una sincera reflexión sobre su buen desempeño en el presente año. “Ha sido una temporada bastante linda para nosotros, estamos peleando los primeros puestos, ahora estamos enfocados en lo que es Copa Chile. Y en lo personal también, creo que he tomado confianza y en los partidos que quedan, espero hacerlo de la mejor manera posible para seguir en la misma”, expresó el delantero de 21 años.

Morales sostuvo que “diferentes cosas que me han pasado en mi vida personal y en el club, creo que me han hecho madurar, me han hecho crecer y eso es fundamental en mi cambio personal. Eso creo que me ha ayudado bastante dentro de la cancha”.

En ese contexto, el goleador de Colo Colo en lo que va de 2021 recordó el fallecimiento de su madre en abril pasado, como también el apoyo que recibió de parte de los hinchas albos. “Estoy acá desde los 13 años, ya llevo bastante tiempo en el club, la gente se ha portado muy bien conmigo, los hinchas siempre con un mensaje de apoyo, eso se ha hecho notar. La verdad que lo viví súper apoyado, fue duro, pero eso lo hizo pasar un poco mejor, siempre agradecido del club y de su gente”, declaró.

De hecho, Morales rememoró el gol que le anotó a Everton en Sausalito, días después del funeral de su madre. “Un gol especial, esa semana había sido súper dura para nosotros como familia, para mí personalmente, estoy seguro que jugar era lo que quería mi familia, lo que quería mi mamá y yo también. Eso lo hizo mucho más especial”, comentó.

En cuanto a su buen desempeño en la presente temporada bajo la conducción de Gustavo Quinteros, Iván Morales estableció que “siempre lo tuve en mente, ahora me llega en un momento en que quizás puedo estar mejor de la cabeza. Obviamente me gustaría estar con gente, con estadios llenos, pero lo estoy disfrutando al máximo”.