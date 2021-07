Claudio Bravo y su interés por la actividad política: “De la buena, si es bien utilizada, me encanta”

Tras la participación de la Roja en la Copa América de Brasil, Claudio Bravo se dio el tiempo para opinar sobre la contingencia nacional y entregar palabras respecto a su interés en la actividad política.

En conversación con Radio ADN, el capitán de la selección chilena expuso su experiencia viviendo en Europa para entregar un análisis crítico sobre lo que sucede a nivel socio-económico en nuestro país.

“Tengo la suerte de estar en otros países en donde la evolución es constante en temas de salud, educación, seguridad, jubilación. El tema de la jubilación es sumamente importante, te encuentras en países desarrollados con jubilaciones que son realmente dignas y donde la vida no se suele encarecer como está ocurriendo en Chile”, declaró.

En ese sentido, el arquero del Real Betis sostuvo que entre los jugadores de la Roja suelen comentar lo que ocurre a nivel social en el país. “Nosotros hacemos las comparaciones. Cada vez que venimos a Chile y te encuentras con la amarga sorpresa que la vida está sumamente cara, en el sentido de alimentación, movilización, en la salud, en la educación… y es algo que sigue en aumento, no se ve una luz de que esto pueda detenerse”.

“Uno siempre está pendiente del país, de las noticias. Desde lejos o cuando me toca estar acá, siempre intento que todos tengamos posibilidades, que tengamos igualdad, porque es lo que tú vives fuera. Llevo viviendo fuera casi 17 años y también encuentro que es razonable cuando la gente se manifiesta, cuando la gente protesta, porque también existe un cansancio, un agotamiento y eso implica llegar a lo otro”, complementó.

Claudio Bravo y su interés por la política

Justamente en el contexto de sus comentarios sobre la realidad del país, a Claudio Bravo se le consultó si es que le gusta la actividad política, ante lo que respondió que “de la buena, si es bien utilizada, me encanta”.

“Pero si es utilizada de forma negativa, creo que también estamos plagados de cosas negativas en el mundo de la política. Ahí sí que no me gusta, me desagrada y me alejo. Pero si es bien utilizada para que podamos mantener una igualdad o tener más oportunidades, si el país puede crecer, es valiosa”, prosiguió.

Ante la pregunta si es que en un futuro se dedicaría a labores vinculadas a la acción social o política, Claudio Bravo respondió lo siguiente: “sí, lógicamente, por eso te hablo de buena política, de saber utilizar bien los recursos”.