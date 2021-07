Arley Méndez castigado un mes por dopaje: podrá actuar en los Juegos Olímpicos de Tokio

Arley Méndez podrá estar en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico de Chile (COCh) informó este miércoles 7 que la International Testing Agency (ITA) sancionó por un mes al pesista Arley Méndez. Esto porque arrojó un resultado adverso por cannabis en un control de dopaje durante mayo. La sanción establece un período de inelegibilidad entre el 29 de junio y el 28 de julio de 2021.

Según se informó, esta sanción considera que Méndez se comprometió a completar un programa de tratamiento de abuso de sustancias, aprobado por la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF). Considerando que la competencia de Méndez en los Juegos Olímpicos parte el 31 de julio, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas confirmó oficialmente su cupo en la Categoría -81 kilos.

Comunicado oficial sobre la situación del deportista Arley Méndez y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio:https://t.co/1NwCzeJxtd pic.twitter.com/dYG0xFaRfi — Comité Olímpico de Chile (@COCH_cl) July 7, 2021

La ITA comunicó por escrito a la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas que el deportista puede ingresar a la Villa Olímpica de Tokio el 25 de julio, según estipula su planificación. En vista de que la sanción no le impide a Méndez competir y que la IWF confirmó su cupo, el COCh informó la presencia de Méndez en la delegación para Tokio 2020.

Arley Méndez y su conducta

El presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, dijo en una que declaración que “desde un comienzo señalamos que la participación de Arley quedaba en pausa hasta existiese una sentencia de la ITA. Esto ya ocurrió. La sentencia no le prohíbe al deportista participar de los Juegos Olímpicos. No tenemos la potestad para aumentar ni para disminuir el castigo. La suspensión es de un mes y así se tiene que cumplir. Aun cuando Arley pueda ir a Tokio, éste es un tema muy serio. Le pedimos a nuestros deportistas no hacer distinciones entre sustancias prohibidas porque todas constituyen una falta sin importar la duración de la sanción”, afirmó.