Marcus Rashford: “Nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo”

Con una extensa carta publicada en sus redes sociales, el delantero inglés Marcus Rashford salió al paso de la polémica que se generó en Inglaterra por la serie de insultos racistas que recibió luego de perder uno de los penales en la definición de la Eurocopa y que finalmente ganó Italia.

Rashford junto a Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron los tres futbolistas que erraron sus lanzamientos en la serie de penales frente a Italia y sellaron la derrota inglesa en el torneo, quienes posteriormente recibieron innumerables insultos racistas y en el caso del delantero de Manchester United, la vandalización de un mural suyo.

Por ello es que jugador decidió subir a su cuenta de Instagram una larga carta en la que, de una manera, pidió disculpas a los hinchas ingleses y sus compañeros de selección por el error en el penal y de paso lanzó una dura crítica a quienes lo agredieron con insultos racistas.

“Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo poner en palabras cómo me siento en este momento exacto”, arrancó el delantero, quien reconoció que la última temporada fue “difícil” para él, considerando que con su club terminó segundo en la Premier League y perdió la final de la Europa League, también en definición por penales.

“He tenido una temporada difícil, creo que ha quedado claro para que todos lo vean y probablemente llegué a esa final con falta de confianza”, dijo el delantero, quien explicó que en todos los penales “siempre me he echado atrás, pero algo no me pareció del todo correcto. Durante la carrera larga me ahorré un poco de tiempo y, lamentablemente, el resultado no fue el que quería”.

“Sentí que había defraudado a mis compañeros de equipo. Sentí como si los decepcionaría a todos. Un penal era todo lo que me habían pedido que contribuyera para el equipo. Puedo marcar penalizaciones mientras duermo, ¿por qué no esa? Ha estado jugando en mi cabeza una y otra vez desde que golpeé la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo se siente. Final. 55 años. 1 sanción. Historia”, prosiguió.

“Todo lo que puedo decir es que lo siento. Ojalá hubiera sido diferente. Mientras sigo pidiendo perdón, quiero gritar a mis compañeros. Este verano ha sido uno de los mejores momentos que he experimentado y todos ustedes han jugado un papel en eso. Se ha construido una hermandad inquebrantable. Tu éxito es mi éxito. Tus fracasos son míos”, aseguró el delantero, quien lamentó los insultos en su contra.

“Me he convertido en un deporte en el que espero leer cosas escritas sobre mí. Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera de la cancha. Puedo soportar críticas de mi actuación durante todo el día, mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo”, aclaró.

“Las comunidades que siempre me rodearon con sus brazos continúan sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, de 23 años, hombre negro de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo eso”, finalizó.