Aquí no hay códigos: Richarlison anota un triplete en Tokio y recibe duro troleo de seleccionados argentinos

Los jugadores de Argentina siguen festejando el título de Copa América en Brasil y lo hacen, incluso, con duras burlas contra su rival. Bien lo sabe el delantero Richarlison, última “víctima” de algarabía trasandina.

El delantero del Everton se lució este jueves con un triplete en la victoria 4-2 de la “Canarinha” sobre Alemania, en el arranque de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y ante esa gran presentación de Richarlison, tres integrantes de plantel de la “Albiceleste” no encontraron mejor forma de reaccionar que enrostrándole la derrota en la final de la Copa América.

Todo partió con una publicación en redes sociales del medio argentino TyC Sports, la que fue comentada por Leandro Paredes, Ángel Di María y Giovani Lo Celso.

“Richarlison anotó tres goles en el debut de Brasil en Tokio ante Alemania y el CM de TyC Sports publicó una foto destacando esto. Allí, Paredes apareció y tiró la primera bala: ‘¿Y en la final?’. Minutos después, se sumaron Di María y Lo Celso con emojis de silencio, risas y más”, relató el citado medio.

“Richarlison fue parte del equipo de Brasil que terminó derrotado por Argentina en la final de la Copa América. ‘Vamos a ser campeones’, había dicho el atacante de Everton antes de la final. Pero no solo no fueron campeones, sino que Paredes, Di María y Lo Celso -que están todos juntos de vacaciones- no se olvidaron de esto”, agregó.

Este troleo de Paredes, Di María y Lo Celso hace recordar un gesto totalmente contrario que tuvo Lionel Messi, capitán y principal figura de Argentina, al festejar el título de la Copa América.

En pleno estadio Maracaná y minutos después de pitazo final que sentenció el triunfo de Argentina sobre Brasil en la final, la “Pulga” impidió que un grupo de jugadores argentinos liderados por Rodrigo de Paul entonaran un cántico burlesco en contra del país anfitrión del último certamen continental.