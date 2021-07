Carlos Villanueva: “Repitiendo este fútbol podemos conseguir buenos resultados”

Un importante triunfo consiguió esta tarde Palestino ante Santiago Wanderers, derrotándolo por 2-0 y sumando puntos valiosos, que le permiten escalar hasta la 13a posición con 14 puntos.

Una de las figuras del encuentro fue Carlos Villanueva. El “Piña” aportó con asistencias para los tantos de Cristian Suárez y Luis Jiménez, además de estrellar un remate en el palo, que pudo significar el tercero de su escuadra.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil”

“Sabíamos que iba a ser muy difícil, se cierran bien atrás y no te dan opciones entre líneas, quedó demostrado el primer tiempo. Analizamos bien el partido de ellos ante Antofagasta y el estilo de su entrenador, veníamos preparados y por suerte pudimos ganar que era lo importante”, comentó el volante, tras el encuentro.

Villanueva es consciente de el delicado lugar en que se encuentran en la tabla, razón por la cual necesitaban los tres puntos, ya que a su juicio ” todavía sabemos que podemos dar más y estar más arriba en la tabla”.

“Nos dolió bastante”

“Se nos escapó un partido increíble ante La Serena, nos dolió bastante. Repitiendo este fútbol podemos conseguir buenos resultados y estar más cerca de la victoria”, agregó el formado en Audax Italiano.

Consultado por la inteligencia que demuestra en la cancha, el mediocampista remarcó que “es una de mis características, si no tuviera la técnica no podía jugar, lo mío no es velocidad ni potencia. Ojalá pueda seguir ayudando al equipo y ser un aporte”.

Bruno Barticciotto

Por último, el ex seleccionado nacional tuvo palabras para el joven puntero Bruno Barticciotto, otro de los grandes elementos de los baisanos: “es un jugador muy importante para nosotros, nos ha ayudado bastante, nos da velocidad en ataque y lo estamos aprovechando.

Tratamos de guiarlo para que siga mejorando, no tenga techo y pueda salir al extranjero”.