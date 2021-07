Johnny Herrera: “Todo mi entorno es de la U y no todos quieren que juegue De Paul”

Johnny Herrera, voz más que autorizada para hablar de lo que significa ser arquero de Universidad de Chile, se refirió al panorama que enfrentará el pórtico azul tras la expulsión de Fernando de Paul en el triunfo sobre Curicó Unido.

En ese sentido, el ahora comentarista de TNT Sports puso sus fichas en Cristóbal Campos y remarcó que el DT interino, Esteban Valencia, debe contar con el respaldo de la dirigencia si es que para los próximos encuentros decide mantener al joven arquero en el equipo titular, en desmedro del “Tuto”.

“Hay una disputa en el puesto. Todo mi entorno es de la U y no todos quieren que juegue De Paul. Tengo amigos que son hinchas del club y que les gusta Campitos”, partió manifestando Herrera, en la edición de lunes de “Todos somos técnicos”.

“Cuando estén los dos en condiciones, va tener que elegir a uno, entonces un técnico cuando es interino, tiene que tener un respaldo. No es llegar e irse con los tarros”, agregó el jugador más ganador en la historia de la U.

Johnny Herrera y su disputa con Sergio Vargas

Al comentar la disputa entre Fernando de Paul y Cristóbal Campos por ser el arquero titular de la U, Johnny Herrera recordó lo que fue su lucha con Sergio Vargas, en los inicios de su carrera.

“A mí me pasó hace muchos años atrás con Sergio Vargas, con Víctor Hugo (Castañeda) como DT. Vargas se había pegado un par de equivocaciones, por lo que el técnico se decide y me pone a mí. Tenía 20 años, la misma edad que Campos. Jugué muy bien, me llaman a la Selección, vuelvo y me sacan del equipo. El tipo (Castañeda) no aguantó la presión y lo termina poniendo a él (Vargas) de vuelta”, contó.

“Yo sin tener pito que tocar me pego una de mis frases: ‘este es el único país de mundo donde te sacan por jugar en tu selección’. Jugó él y para mí de forma injusta. Para mí fue una falta de personalidad del técnico. Resultó que Vargas se terminó yendo”, añadió.