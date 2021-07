Martín Rodríguez y su salida de Colo Colo: “Todos piensan que abandono el barco, pero nadie se pone en mi lugar”

Martín Rodríguez rompió el silencio respecto a su salida de Colo Colo y se defendió ante las críticas que recibió por aceptar la oferta del Altay SK de la Superliga de Turquía.

“Me voy tranquilo, sabiendo que dejé siempre el cien por ciento en cada partido. Son decisiones difíciles de tomar, pero es una oportunidad única en la que necesito aprovechar al máximo, estoy muy ilusionado”, declaró el ahora exjugdor de Colo Colo, ante los medios de comunicación que lo abordaron en el Aeropuerto de Santiago, antes de abandonar el país para enrolarse en su nuevo club.

El extremo que fue uno de los puntos altos del “Cacique” en la primera parte de la temporada 2021, comentó que la decisión de marcharse a Turquía la tomó después de varias conversaciones con compañeros, como también con el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros.

“Les pedí consejos a todos, no fue una decisión fácil, hablé con el cuerpo técnico, varios jugadores y todos se pusieron en mi lugar, me aconsejaron que era una buena oportunidad que tenía que aprovechar”, sostuvo.

Martín Rodríguez fue más allá y manifestó que “quizás no estoy cien por ciento conforme, todos piensan que me voy, que abandono el barco, pero nadie se pone en mi lugar, que a mis 27 años quizás no voy a tener otra oportunidad”.

Cabe consignar que el Altay SK, club recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol turco, pudo hacerse de los servicios de Rodríguez al pagar su cláusula de salida, fijada en una cifra cercana a los 200 mil dólares.