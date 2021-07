Se contagió dos veces de covid-19 y en un par de días ganó dos medallas de oro en los JJ.OO.

El nadador inglés Tom Dean se ha convertido en la estrella de su país luego de ganar esta semana dos medallas de oro en las competencias de los 200 metros libre y la de relevos 4×200.

Una proeza si se considera que el británico no tuvo una preparación óptima a causa del covid-19, ya que en pocos meses se contagió dos veces con el virus.

“Me era difícil subir las escaleras sin toser o jadear”, cuenta Dean en entrevista con agencias noticiosas, donde reconoce que perdió a lo menos seis semanas de entrenamiento por las dos oportunidades en que se contagió.

“Sentado en mi apartamento, en aislamiento, una medalla olímpica estaba a millones de kilómetros de distancia”, aseguró el nadador, quien se contagió de covid-19 en septiembre del año pasado y a inicios de 2021, y que ayer ganó la presea dorada en los 200 metros libre y este miércoles la de 4×200 junto a Duncan Scott, James Guy y Matthew Richards.

“A solo dos o tres meses de las pruebas olímpicas yo estaba atrapado sin poder siquiera hacer ejercicio, fue difícil entender eso en un año olímpico”, reflexionó el joven de 21 años, quien desató la locura en su país con sus preseas doradas, especialmente en su familia, que en la competencia de los 200 metros libre se desató en una alocada celebración en el hogar de sus padres.

“Para ser honesta, todavía no lo he asimilado todo, todo ha sido tan estresante, la final fue increíble y eso con la falta de sueño ha significado que estoy en un subidón de adrenalina. Sé que Tom siente lo mismo, me dijo que es como un sueño y que no se siente real, como si no hubiera pasado nada”, afirmó su madre, Jacquie Hughes.