Maximiliano Falcón no descarta dejar Colo Colo y partir a Nacional: “Necesito jugar”

Los rumores de una eventual salida de Maximiliano Falcón hacia Nacional de Uruguay se han acrecentado ligeramente luego de unas declaraciones del zaguero a una radio charrúa durante las últimas horas.

En dialogo con la emisora Sport 890, el zaguero del Cacique comentó que si bien se siente cómodo en Macul, no le cerraría la puerta a partir al Bolso: “El club es hermoso, la gente me ha tratado de maravilla desde que llegue, mis compañeros también, pero la realidad es que no estoy jugando y bueno a mi edad uno necesita jugar. Se que estoy en un club grande compitiendo con grandes jugadores, pero como te digo, no estoy jugando”.

También se refirió a los rumores que lo acercaban al equipo en el cual debutó: “Mi representante habló con Nacional, a mi no me llamaron ni nada, como hubo rumores, él se encargó de eso y me dijo que parece que habían sido ciertos y que, como te dije, es el club donde yo me formé, conozco al técnico, sería una linda posibilidad obviamente”.

“Peluca” fue enfático en el tema de la continuidad: “Yo lo veo para jugar, yo acá estoy contento, pero la realidad es otra y necesito jugar. Que se fije un club grande como nacional, es algo bueno, significa que hice las cosas muy bien”.

Cabe recordar que Falcón no fue considerado por Gustavo Quinteros para el duelo que enfrentarán los albos ante Santiago Wanderers este jueves a las 15:00 horas, debido a que sufrió una molestia muscular.