Periodista chileno sacó de quicio a Medveded: “No quiero volver a verte”

Un periodista chileno protagonizó una situación muy poco vista en un punto de prensa deportivo. Las preguntas las formuló Sebastián Varela al ruso Daniil Medveded, luego de que el tenista superó a Fabio Fognini en los Juegos Olímpicos en Tokio.

De acuerdo con el audio que dio a conocer el portal RT, Varela le consultó a Medvedev por el “estigma de tramposos” de los deportistas rusos. “Los atletas, los atletas rusos, ¿llevan el estigma de tramposos en estos Juegos tras el escándalo? ¿Y cómo se siente usted al respecto?”, consultó.

Un periodista chileno irrita con preguntas "estúpidas" al tenista ruso Daniil Medvédev en Tokio 2020



— RT en Español (@ActualidadRT) July 29, 2021

Medvedev respondió que “es la primera vez en mi vida que no voy a responder a una pregunta. Es la primera vez en mi vida que no voy a responder a una pregunta y deberías estar avergonzado de ti mismo y creo que deberías estar fuera de los Juegos Olímpicos o de los torneos de tenis y no quiero volver a verte”, agregó.

El periodista chileno devolvió que no emitía un juicio y sólo hacía una pregunta. No fue suficiente. El incidente provocó que Medvedev señalara con el dedo al personal del ITF y dijera: “No quiero volver a ver a esta persona en la zona mixta, nunca en mi vida”.

A Varela le preguntó por lo ocurrido el medio ruso Sport Express. El periodista chileno explicó que “pregunté si hay un estigma sobre los atletas rusos. No representé mi opinión. Me resultó extraño que Medvedev reaccionara de esta manera. Le pregunté a Khachanov sobre lo mismo y todo salió bien. Quizás Daniel simplemente no entendió la pregunta”.