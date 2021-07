“Estoy devastada”: deportista mexicana fue calificada con ceros tras fallido clavado en Tokio

Una clavadista mexicana cometió un error que le costó la eliminación en la prueba de trampolín de tres metros en Tokio.

Arantxa Sánchez se aprestaba a realizar su tercer intento, cuando no piso de forma correcta el trampolín y no pudo hacer el salto, lanzándose finalmente al agua con los pies, sin poder efectuar su clavado.

Esta acción fue evaluada con ceros por parte de los jueces, lo que fue clave finalmente en que la clavadista quedara eliminada.

En conversación con el medio Excelsior, la deportista mexicana admitió sentirse “devastada” tras lo ocurrido.

“Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer. Solo me queda agradecer a la gente que me apoyo, entrene mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada”, expresó Sánchez.

De igual manera, afirmó que en los momentos previos “estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado. Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias porque desde el 2018 fue la última”.

“Me preguntó mi entrenador al final que quería hacer ahora y lo que pasó por mi mente primero fue abandonar todo y justo me dijo que necesito preparación psicológica y me dijo que hay que levantarse”, concluyó la clavadista.