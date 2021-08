Larrivey apura a Azul Azul: “Vengo haciendo un promedio de 15 goles por año, en todas las ligas donde estuve”

El experimentado Joaquín Larrivey explicó que no se han registrado avances en las tratativas respecto a su renovación en Universidad de Chile, tras ser figura en el triunfo 2-1 de los azules sobre la UC, en el Clásico Universitario disputado en Rancagua.

En el post partido de TNT Sports, el delantero argentino sostuvo que no hay mayores novedades en cuanto a su situación. Eso sí, aprovechó de apurar a la directiva de Azul Azul, poniendo sobre la mesa sus destacados números en las últimas temporadas.

“Todavía no hay avances. Lo que pasa es que se ha instalado durante mucho tiempo el tema de la edad, al final yo no quiero pasar mis datos, pero hace ocho años vengo jugando más del 90 o 95 por ciento de los partidos, vengo haciendo un promedio de 15 goles por año, en todas las ligas donde estuve, tanto en España, Asia o en Sudamérica. No quiero pasar los datos de los GPS, pero te aseguro que, generalmente, estoy entre los primeros tres de cada partido”, manifestó el atacante que el próximo 20 de agosto cumplirá 37 años.

“Son datos que la gente no tiene por qué saberlos. Y después está lo intangible, que la gente tampoco ve, pero uno trata de predicar con el ejemplo. Los que evalúan mi renovación, pueden hablar con la misma gente al interior del club. Hace diez años no me pierdo un entrenamiento”, continuó.

Por lo mismo, el goleador del Campeonato Nacional 2021 con 11 anotaciones llamó a “no mirar solamente el carnet de identidad y ver cuántos años tiene”.

“Por lo menos es lo que yo pienso y es mi situación particular. Es una evaluación que hago yo. En cuanto a los números y también la parte subjetiva”, cerró.