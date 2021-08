Poyet vuelve a enfrentarse con la prensa y se jacta de su éxito en cinco países diferentes

Tras la derrota 2-1 en el Clásico ante Universidad de Chile, el director de Universidad Católica, Gustavo Poyet, protagonizó una polémica conferencia de prensa y volvió a enfrentarse con un periodista.

El entrenador de la UC nuevamente se cruzó con el periodista de ESPN Ricardo Shannon, con quien hace algunas semanas se molestó por dar a conocer sus oncenas.

Esta vez Poyet lo trató de “cómico”, luego de que el periodista le preguntara si es que siente que su continuidad al mando de Católica está en duda por los resultados y las dudas que se alzan por su estilo de conducción.

“Eres un cómico. Escucha una cosita: no sé si sabes contar pero no llevo siete meses, llegué en marzo. Esa pregunta se la debes hacer a los directivos si puedes llegar a ellos”, partió declarando Poyet.

El exentrenador del Sunderland y el Real Betis, entre otros equipos, manifestó que “yo me preocupo de lo mío que sé que funciona porque funcionó en cinco países diferentes del mundo, tomando decisiones difíciles, tomando decisiones de quién se queda, quién se va, quién juega, quién no y con el apoyo del club. Esa es mi función”.

“Te lo explico así: yo decido quién juega y quién no y el club decide quién entrena y quién no y son responsables. Ya está, la decisión que se tome se tomará. Yo tengo mi reto y veo un grupo de jugadores que llegan a un nivel que me está convenciendo y los debemos ayudar con otro grupo de jugadores”, agregó.

Poyet: “Estamos salados”

Más allá de aquella disputa, Gustavo Poyet se manifestó frustrado por la derrota ante la U, ya que según su análisis Católica fue superior en varios pasajes del partido, sin embargo no supo concretar.

“Es uno de los debes el finiquito. Hoy aprendí una palabra: estamos salados, ¿puede ser? En Uruguay decimos que estamos negados. Hacemos todo, tenemos más chances, más posesión, nos llegan dos o tres veces y nos hacen goles. En ciertos partidos, no digo en todos”, sostuvo.

“Cuando eres superior como hoy en el primer tiempo, hay que marcar la diferencia. Los goles hacen los partidos, dan confianza y bajan al rival. Como entrenador, que soy el que decido, me analizo primero y el equipo se dejó todo, jugó bien al fútbol, intentó jugar, mereció ganar y se perdió porque estamos salados”, continuó.