No todo lo que brilla es oro: el “espíritu olímpico” en Tokio 2020

En unos Juegos Olímpicos, el vencedor encandila y acapara los flashes. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ya que hay deportistas que se lucen no necesariamente por subirse a lo más alto del podio. Algunos sí, como los saltadores que decidieron compartir la gloria. Otros, pese a rozarla, engrandecieron su figura con sus reconocimientos. Y también están los que ni siquiera estuvieron metidos en la pelea por el triunfo, pero que dieron lecciones de vida por su sacrificio y deportividad. Es el llamado “espíritu olímpico”, que, pese las complicaciones de Tokio 2020, dice presente en la capital japonesa y emociona. Hay que saber ganar y perder, y estas mujeres y estos hombres así lo hicieron. Aquí, las historias que han marcado una cita que no solamente se reduce a aparecer en el medallero.

Oro compartido

Deporte: Atletismo / Salto alto

El qatarí Mutaz Essa Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi brincaron 2,37 metros cada uno y ambos fallaron sus tres intentos para 2,39. Tenían la opción de desempatar, pero decidieron repartirse el título, hecho que no se veía en este deporte desde hace 113 años.

La “garra charrúa”

Deporte: Atletismo / 1.500 metros

En la última práctica, la uruguaya María Pía Fernández sintió un pinchazo, que resultó ser una distensión de 9 milímetros en los gemelos de la pierna derecha. Los médicos le aconsejaron no competir, pero lo hizo igual con un vendaje para cumplir su sueño, pese a que sabía que terminaría colista en su serie.

Tropiezo y abrazo para cruzar la meta

Deporte: Atletismo / 800 metros

En las semifinales, Isaiah Jewett, de Estados Unidos, y Nijel Amos, de Botswana, se enredaron y cayeron, y así se quedaron sin chances, pese a tener marcas que los situaban como candidatos. En vez de enojarse, se dieron la mano para levantarse y terminaron la carrera juntos.

El reconocimiento de una campeona

Deporte: Ciclismo / BMX Racing

Mariana Pajón era una de las esperanzas de oro de Colombia, tras conseguirlo en Londres 2012 y Río 2016, pero tuvo que conformarse con la plata, por detrás de Bethany Shriever. Lejos de enojarse, mientras la británica declaraba, apareció al fondo de la pantalla reconociéndola como la “1” con el índice en alto.

Rivales que sacan lo mejor de ti

Deporte: Natación / 100 metros mariposa

Caeleb Dressel y Kristof Milak, figuras masculinas de la piscina, se midieron en la final, donde el estadounidense ganó con récord del mundo y el húngaro lo escoltó con marca de Europa, la tercera de la historia. Felicitaciones mutuas entre dos colosos que se potencian.

La amistad por sobre las nacionalidades

Deporte: Judo / -81 kilos

En 2019, Saeid Mollaei se fue de Irán, luego de que le ordenaran perder la semi mundial para evitar pelear en la final ante el israelí Sagi Muki, con quien luego serían amigos. Tras irse, se nacionalizó mongol y ganó la plata en Tokio 2020, y agradeció la buena energía de Israel dedicándole la medalla en hebreo.