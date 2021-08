Atleta Lavin que se viralizó en Chile quedó eliminada de los JJOO y se despidió con particular mensaje: “Vamos La Roja”

¿Recuerdan que la atleta irlandesa Sarah Lavin, que participaba en los JJOO de Tokio, se hizo viral en Chile? Bueno, quedó eliminada, pero en su mensaje de despedida tuvo en cuenta a este país del fin del mundo.

Todo partió después de que la página de memes “Out Of Context Chile” publicara una imagen de Sarah Lavin durante una de las competencias en los Juegos Olímpicos, y de inmediato el apellido en común con el otrora candidato presidencial, Joaquín Lavín, hizo que se convirtiera en viral, llegando hasta Tokio.

Ahí la atleta a través de Twitter exigió respuestas: “Necesito encontrar a alguien de Chile para explicar esto”.

Al quedar eliminada en primera ronda, la irlandesa publicó un mensaje de despedida, en el que tuvo en cuenta a los chilenos. “Relished the experience but head down for another few weeks, racing season ain’t done yet! Vamos la Roja 🇨🇱🙌🏼😂”.