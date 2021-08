Iván Morales y la posible llegada de Moreno Martins: “Me gusta mucho la presión”

Iván Morales pasa por un buen momento en Colo Colo. El delantero ha sido uno de los puntales para el alza del “Cacique”, que marcha como sublíder del Campeonato Nacional 2021.

Sin embargo, pese a su gran presente, el ariete podría tener una dura competencia si es que se concreta el arribo del seleccionado boliviano Marcelo Moreno Martins, aunque el atacante dijo que le gusta sentir esa presión.

“En Colo Colo siempre tuve competencia (…) El que yo juegue o no lo deciden otras personas y ellos verán si viene alguien más”, expresó en conferencia de prensa.

“Me gusta mucho la presión, me hace siempre estar alerta. Espero estar respondiendo y seguir de esta manera. Me siento muy bien, estoy cumpliendo un sueño siendo el goleador del equipo. Quizás han pasado cosas que me han hecho madurar. El cuerpo técnico confío en mí y estoy agradecido de ellos por la oportunidad”, continuó.

En cuanto al posible fichaje de Moreno Martins, sostuvo que “es un gran jugador, lo conocemos por su desempeño en la selección boliviana. Es un jugador admirable, no sé si viene o no. El que llegue tiene que venir a aportar”.

Por último, sobre el duelo de este domingo ante Curicó Unido, comentó que “nos ganaron el año pasado acá y estamos con la mayor confianza para quedarnos con los tres puntos”.