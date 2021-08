Pizzi se fue con polémica de Racing: “No encontramos el respaldo para poder continuar en una carrera que es ascendente”

Juan Antonio Pizzi se fue de Racing Club con polémica. Este miércoles el director técnico que ganó la Copa América Centenario con la Roja dio una conferencia de prensa, en la que hizo sus descargos tras ser despedido por la directiva de la “Academia”, después de perder el Clásico de Avellaneda ante Independiente.

“Al margen de la tristeza que me causa que hayan decidido que no continuemos, nos vamos con la tranquilidad de saber que hicimos un buen trabajo. Cumplimos los objetivos que nos propusieron en el inicio del contrato. Lamentablemente no encontramos el respaldo para poder continuar en una carrera que es ascendente y donde ha habido una evolución”, partió expresando “Macanudo”.

“Desde que agarramos revertimos la situación de confianza del plantel, y hoy dejamos un equipo consolidado con una estructura muy firme”, complementó.

En su balance, Pizzi remarcó que “cuando nosotros llegamos, en la primera reunión con el club, me plantearon 5 objetivos: seguir participando de la Copa Argentina, clasificar a la fase final del torneo local, clasificar a octavos de la Libertadores, promover juveniles y la final de la Supercopa. De los 5 el único que no cumplimos fue la Supercopa que perdimos, todos los demás los cumplimos”.

Al momento de referirse a su relación con la dirigencia de Racing, el exentrenador de la Roja profundizó en sus críticas. “Hace bastante tiempo no tengo contacto con los dirigentes. Si han aparecido en alguna oportunidad, pero con el único que tengo contacto es con Capria (manager). Nunca me pasó no tener relación con los dirigentes, pero el futbol argentino a veces se maneja de formas que no estamos acostumbrados o que sorprende”.

En ese sentido, el santafesino apuntó que “dentro de esta estructura adversa pudimos desarrollar lo que pretendíamos, pero para hacerlo fue fundamental el sacrificio de todos los jugadores. Todos hicieron un gran esfuerzo para acceder a todo lo que accedimos”.

Pizzi y un conflicto con la Roja

Al poner sobre la mesa las dificultades que enfrentó durante su ciclo al mando de Racing Club, Juan Antonio Pizzi recordó cuando perdió a los chilenos Gabriel Arias y Eugenio Mena para disputar la final de la Copa de la Liga de Argentina. En dicho momento, el cuerpo técnico de Martín Lasarte no accedió a brindarle un permiso especial a los dos jugadores mencionados para que se integraran más tarde a los trabajos de la Selección.

“Hemos recibido una enseñanza magnifica en estos siete meses porque hemos trabajado en una situación adversa: tardanza en incorporaciones, 33 casos de Covid, jugadores convocados a las selecciones que nos privo de contar con nuestros jugadores más importantes (Arias y Mena) en la final, pero nunca nos quejamos”, comentó el ahora exentrenador de la “Academia”.